RMC satisfaite de sa nouvelle grille sport

Avec 1 019 000 auditeurs chaque jour, l'émission de Vincent Moscato (16h-18h) recrute 33 000 nouveaux auditeurs en un an et devance Europe 1 pour la 6e vague consécutive sur les quatre critères de l’étude, en audience cumulée (488 000 auditeurs quotidiens de plus), en part d’audience, en quart d’heure moyen et en durée d’écoute.

Lancé il y a tout juste un an, "Team Duga" totalise 823 000 auditeurs quotidiens sur le 18h-20h. Le rendez-vous de Christophe Dugarry enregistre la plus forte progression des radios généralistes (+ 184 000 nouveaux auditeurs en un an). Avec 5.5% de part d’audience, RMC renforce sa place de 3e radio de France entre 18h et 20h.