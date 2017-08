RFI double sa part d'audience en Île-de-France

Avec une audience quotidienne moyenne de 1.9% sur la vague avril-juin 2017, "la radio mondiale" rassemble désormais 190 000 auditeurs chaque jour à Paris et sa région. Sur cette dernière vague, RFI gagne ainsi 86 000 auditeurs quotidiens, soit une audience cumulée en progression de près de 58% sur un an (lire également ICI )."La grille de RFI, caractérisée par sa diversité et son ouverture sur le monde, attire de plus en plus de franciliens. Elle offre aux auditeurs recul, décryptages et regards croisés sur l’actualité internationale" souligne RFI.