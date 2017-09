RCF lance sa nouvelle grille des programmes

Depuis ce lundi matin, RCF propose de nouveaux programmes pour la saison 2017-2018. Les nouveautés de cette rentrée sont portées par trois grandes aspirations. D'abord, une volonté de "décrypter l’info" avec Stéphanie Gallet, animatrice du 9h-10h, qui inaugure ainsi en septembre une grande interview matinale en direct du studio à Paris. À 8h10, elle reçoit désormais une personnalité qui fait l’actualité pour décrypter, comprendre et donner du sens. De son côté, Frédéric Mounier, journaliste au quotidien La Croix, éclaire l’actualité par l’histoire en puisant avec ses invités dans "Les racines du Présent".Ensuite, "se rendre proche des auditeurs" en s'appuyant sur les 64 implantations locales et sur plus de 100 journalistes sur le terrain. RCF élargit son réseau à la Moselle avec Radio Jerico, radio chrétienne à Metz, qui rejoint RCF. Elle prend le nom de RCF Jerico Moselle et participe à consolider la couverture nationale de RCF (lire également ICI ).Enfin, RCF veut enrichir et continuer à faire "vivre la dimension spirituelle" avec des émissions qui portent clairement sur la vie spirituelle chrétienne (Halte Spirituelle), les visages de personnalités inspirantes (Visages) ou la psychologie (La Vie est un Art).