Radio Jerico devient "RCF Jerico Moselle"

Le 4 septembre prochain, Radio Jerico deviendra officiellement RCF Jerico Moselle. "Le fruit d'une longue réflexion" selon Joseph Silesi, président de Radio Jerico . "On ne souhaitait pas que Radio Jerico mette la clé sous la porte. On voulait maintenir cette radio qui a une âme, qui a cette sensibilité et qui est la marque d'un territoire qui correspond, en Moselle, à celui du diocèse de Metz (...) Il faut que ce soit une radio qui soit tournée vers l'avenir avec des moyens modernes. Le problème c'est que notre modèle financier n'était plus viable".Ce changement devrait permettre, “grâce au soutien d'un réseau national, de rétablir la situation économique" a précisé Mgr. Jean-Christophe Lagleize. "Ces choix de réorganisation, entrainent la disparition d'un certain nombre de postes de salariés" a également souligné l'évêque du diocèse de Metz.