Qu'attendre de l'Assemblée du WorldDAB à Paris ?

Trois thèmes seront particulièrement à l’ordre du jour : la dynamique de la RNT à travers l’Europe, l’arrêt de la FM en faveur du numérique en Norvège et l’opportunité pour la France de converger vers la Radio Numérique Terrestre. Au-delà de ces thèmes centraux, le parcours de l’auditeur sera également abordé, de la découverte de nouveau contenu jusqu’à la facilité d’acquérir un récepteur. Le programme se tournera aussi vers la place du DAB+ dans le monde et dans l’innovation radio.

Nicolas Curien (Conseiller au CSA), Alain Liberty (Président du SIRTI), Jean-Eric Valli (Président, Les Indés Radios), Emmanuel Boutterin (Président du SNRL) et Antoine Baduel (Président Radio FG) y particperont aux côtés de Patrick Hannon (Président du WorldDAB), Willi Steul (Deutschlandradio, Allemagne), Graham Dixon (UER), Ian O’Neill (responsable département de la radio et de la TV au ministère de la culture, au Royaume-Uni), Johan Bouciqué (responsable du département média, ministère de la culture flamand, en Belgique).