RadioKing veut révolutionner la diffusion en direct

StudioKing est le premier logiciel de sa génération à prendre en compte les besoins des animateurs radio et ceux des DJ’s. Son ergonomie a été pensée pour faciliter la gestion du direct et la diffusion des différents contenus à l’antenne. Ce nouveau logiciel associe parfaitement esthétique et technologie pour rendre son utilisation simple et intuitive. Outre la possibilité de diffuser en direct, ce nouveau logiciel dispose de fonctionnalités qui s’adaptent aux besoins de l’animateur : l’Auto DJ et le CrossFader pour des enchainements professionnels, l’édition des métadonnées en direct et une foule de samplers pour surprendre ses auditeurs. Comme sur le Manager Radio, StudioKing permet également de sélectionner la qualité de diffusion souhaitée et propose l’affichage en temps réel des auditeurs connectés