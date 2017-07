Paris : 70 000 auditeurs en plus pour le Groupe 1981

Latina, première radio indépendante d’Île-de-France, et Voltage enregistre une hausse de leurs audiences respectives. Avec 337 000 auditeurs quotidiens en Ile-de-France, Latina voit son audience progresser de 64 000 auditeurs par rapport à la vague précédente. De son côté Voltage avec 262 000 auditeurs quotidiens en Ile-de-France, séduit 35 000 auditeurs supplémentaires par rapport à la vague d’avril-juin 2016.

Ado reste stable avec 167 000 auditeurs quotidiens en Ile-de-France, elle voit son audience se stabiliser à la baisse par rapport à la vague de janvier-mars 2016. Soulignons que Ado est devenue Swigg le 29 juin dernier, un nom symbolisant "le retour de la radio aux fondamentaux de la musique et des cultures urbaines".



Voltage, Ado devenue Swigg et Latina, émettent également à Paris depuis le 20 juin 2014 sur la Radio Numérique Terrestre (RNT). Latina et Swigg sont également en RNT à Paris, Marseille, Monaco et bientôt à Lyon, Lille et Strasbourg.