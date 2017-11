Mouv’ a réalisé sa meilleure rentrée depuis 2008

Mouv’ affiche ses meilleurs résultats depuis 2008 et réunit chaque jour 441 000 auditeurs. Elle affiche la 2e plus forte progression sur la vague de référence (+ 0.3 pt), toutes radios confondues et gagne ainsi 170 000 nouveaux auditeurs, soit une hausse de 63% en un an.

La radio jeune du service public enregistre également une forte croissance sur son coeur de cible. Elle triple son audience en un an et

atteint 2.2 % d’audience cumulée sur les 13-24 ans. L’objectif de rajeunissement de la cible est atteint : 80% des auditeurs de la chaine ont aujourd’hui moins de 34 ans. Enfin, Mouv’ confirme des résultats en forte hausse sur l’ensemble de ses supports numériques (plus de 31 millions de vidéos vues tous supports confondus depuis janvier 2017 dont 3.4 millions en octobre 2017).