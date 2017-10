Mathieu GALLET : "Repenser notre stratégie d'offre et de distribution" INTERVIEW



LLPR : La rentrée de Radio France est marquée par une nouvelle politique très volontariste en matière de numérique avec le lancement de la radio sur mesure "Un monde de Radio France" et un accord avec les assistants vocaux type "Google Home". Est-ce le destin de la radio dont l’audience FM s’érode ? Mathieu GALLET : "Les nouveaux usages de nos publics nous ont conduits à repenser notre stratégie d’offre et de distribution de nos programmes sur tous les supports. Assurer la présence et la visibilité des informations et émissions culturelles du service public dans le nouvel environnement concurrentiel est un enjeu primordial. Avec une stratégie innovante de média global, Radio France s’est mis en ordre de marche pour anticiper les transformations à venir en s’appuyant sur la force de chacune de ses antennes.

Notre nouvelle offre, « Un Monde de Radio France », qui facilite la découverte de nos programmes, en France et à l’étranger, et permettra dès 2018 aux auditeurs de se composer leur radio sur mesure en est l’une des illustrations. Le web vocal est un autre enjeu de cette rentrée. Les antennes de Radio France sont déjà présentes sur les assistants vocaux qui ont été lancés sur le marché ces derniers mois. Je vois dans ces nouveaux outils une troisième révolution numérique, celle de la voix, qui représente une vraie opportunité pour Radio France alors que 20% des requêtes formulées au niveau mondial par Google sont déjà vocales." Accès payant



Pour vous abonner et bénéficier de 3 mois à 1€/mois





1 - Achat de PDF ou d'articles

--------------------------------------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.



2 - Rubrique Emploi

----------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.



En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro



Attention, si vous êtes abonnés le message ci-dessous ne vous concerne par, merci d'entrer votre login et votre mot de passe en cliquant ici. Pour vous abonner et bénéficier de 3 mois à 1€/mois cliquez ici. Vous avez demandé d'accéder à un service payant. Vous pouvez être dans l'un des cas suivants :1 - Achat de PDF ou d'articles--------------------------------------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.2 - Rubrique Emploi----------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro Déjà inscrit ? Mathieu GALLET : "Repenser notre stratégie d'offre et de distribution" Rédigé le Mercredi 4 Octobre 2017