Maïtena fait sa mue Rentrée



Si Maïtena Biraben affirme ne pas avoir gambergé la saison passée, "c’est pourtant violent de se faire virer, surtout pour faute grave", elle a beaucoup réfléchi à son métier, "il y a de la défiance à l’endroit des journalistes…" Arrivant à la conclusion qu’il lui faut se dévoiler davantage, elle accepte l’invitation de MOF sur RTL pour On refait le monde. Elle qui a fait ses classes en Suisse débarque aujourd’hui sur la cinquième radio la plus écoutée de France avec un nouveau talk : M comme Maïtena. Mais comment se démarquer des poids lourds que sont Bourdin ou les GG ? "C’est mon regard, un angle différent, l’actu vue par le prisme de ceux qui agissent." Assistée de Manon Hombourger et Hugues Le Romancer, elle porte son éditorial sans se soucier des audiences : "c’est l’affaire de mon patron", lâche celle qui a taillé un costard au précédent, Vincent Bolloré.

"On oublie un peu vite le professionnalisme de Bourdin." Accès payant



Pour vous abonner et bénéficier de 3 mois à 1€/mois





1 - Achat de PDF ou d'articles

--------------------------------------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.



2 - Rubrique Emploi

----------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.



En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro



Attention, si vous êtes abonnés le message ci-dessous ne vous concerne par, merci d'entrer votre login et votre mot de passe en cliquant ici. Pour vous abonner et bénéficier de 3 mois à 1€/mois cliquez ici. Vous avez demandé d'accéder à un service payant. Vous pouvez être dans l'un des cas suivants :1 - Achat de PDF ou d'articles--------------------------------------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.2 - Rubrique Emploi----------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro Déjà inscrit ? Maïtena fait sa mue Rédigé le Mercredi 4 Octobre 2017