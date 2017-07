Le rire passe par la radio Humour



"Quand on a un champion du monde, on ne le laisse pas partir !" Le directeur des programmes de RTL, Jacques Expert, a des mots très forts pour son "poulain" Laurent Gerra. Il est la pièce maîtresse de la matinale depuis dix ans et devance, aujourd’hui, nettement son concurrent sur Europe 1. À RTL, on a vite compris que l’humour était indispensable, avec plusieurs rendez-vous quotidiens : Laurent Gerra à 8h45, Stéphane Bern et ses chroniqueurs à 11h et Tanguy Pastureau le week-end. Mais pour Jacques Expert, le précurseur a été l’émission des Grosses Têtes, lancée en 1977 : "C'est un show à proprement dit ! Et pour nous l’avantage est double : on attire l’auditeur et le public, vu que l’émission est ouverte dans le grand studio. C’est de l’humour populaire, comme on le prône depuis toujours sur RTL." Accès payant



