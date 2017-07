Le MAG 91 - Mouv’ s’est bien bougée



"On est plutôt dans une dynamique positive, même si on n’est jamais totalement satisfaits." Les mots sont de Bruno Laforestrie, le directeur de Mouv’, le spécialiste des jeunes au sein du groupe Radio France. Petit retour en arrière : en 2015, Mouv’ avait pourtant été au bord de la rupture. Le président Mathieu Gallet n’avait en effet pas exclu de transformer la radio qui peinait à décoller en tout numérique. Face à cela, et sous l’impulsion du directeur, Mouv’ revoit son format pour de bon. "On a fait un vrai saut et on l’a ressenti sur la dernière vague Médiamétrie. Au niveau de l’audience pure, on peut compter près de 400 000 auditeurs au quotidien", précise Laforestrie. D’autant plus que le sens commun se trompe. Les jeunes, la cible ultraprioritaire de Mouv’ n’a pas pour autant délaissé le média radio. Accès payant



Pour vous abonner et bénéficier de 3 mois à 1€/mois





1 - Achat de PDF ou d'articles

--------------------------------------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.



2 - Rubrique Emploi

----------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.



En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro



Attention, si vous êtes abonnés le message ci-dessous ne vous concerne par, merci d'entrer votre login et votre mot de passe en cliquant ici. Pour vous abonner et bénéficier de 3 mois à 1€/mois cliquez ici. Vous avez demandé d'accéder à un service payant. Vous pouvez être dans l'un des cas suivants :1 - Achat de PDF ou d'articles--------------------------------------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.2 - Rubrique Emploi----------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro Déjà inscrit ? Le MAG 91 - Mouv’ s’est bien bougée Rédigé le Lundi 24 Juillet 2017