Le Grand Soir de Christophe Pacaud PORTRAIT



C’est… la route du Tour ! Quelle aventure. Et il ne déroge pas cette année à prendre le micro pour commenter les exploits du petit Français Romain Bardet ou du multiple vainqueur de la Grande Boucle Christopher Froome. Oui, chaque été, Christophe Pacaud s’enflamme sur RTL et commente LE rendez-vous sportif du mois de juillet : le Tour de France. Une véritable passion et une véritable voix qui accompagne les passionnés de ce grand événement du sport français. Car l’histoire du sport et celle de Christophe Pacaud sont étroitement liées. Même s’il a débuté dans l’animation du hit-parade sur Azur 102, une radio locale française située à Menton, Pacaud plonge rapidement dans le grand bain du sport. D’abord, sur TMC aux commandes de TMC Sport, puis sur RMC où il se révèle comme le grand chef d’orchestre des soirées de multiplex de 1996 à 1998 avant de diriger ensuite RMC Sport. "J’adorais ces moments de partage avec mon grand-père où Christophe Pacaud nous narrait toutes les rencontres de multiplex, nous transportait de Provence en Normandie, de Normandie en Aquitaine pour suivre les exploits de Dugarry, Zidane et consorts", se rappelle Antoine Fournier, fidèle auditeur des émissions de Christophe Pacaud. "C’était toujours sa voix qui m’attirait avec ces rappels sur tous les buts", poursuit l'auditeur Antoine Fournier. Accès payant



