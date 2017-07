Le CTA de Dijon se rapproche des collectivités locales



C’est une grande opération séduction qu’a lancée le Comité Territorial de l’Audiovisuel de Dijon en début d’année. L’objectif est de faire connaître les services rendus par l’antenne régionale du CSA sur le territoire de Bourgogne-France-Comté, nouvelle région administrative qui colle parfaitement au périmètre du Comité. En effet, depuis janvier 2017, la secrétaire générale Amandine Ménigoz, en poste depuis 6 ans à Dijon, a pris son bâton de pèlerin pour rencontrer les collectivités locales ; ainsi, une dizaine d’entre elles ont été visitées sur le premier semestre de l’année : mairies, conseils départementaux et conseil régional. Accès payant



