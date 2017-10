Le CTA de Bordeaux mise sur le dialogue



Si d’autres CTA à l’image de celui de Toulouse sont actuellement en pleine effervescence dans un contexte d’appels à fréquences (La Lettre Pro de la Radio no 93), d’autres à l’image de Bordeaux ont entamé un tout autre travail. Certes, le Comité travaille actuellement sur un appel RNT (Radio Numérique Terrestre) et les renouvellements de certaines fréquences en FM, mais c’est plutôt une vaste concertation avec les opérateurs qui mobilise les troupes. Une démarche inédite dans l’histoire de l’institution a démarré en 2014 : "La présidente et les membres du Comité ont souhaité aller à la rencontre de tous les opérateurs – associatifs, privés et publics", révèle Nathalie Richard, la secrétaire générale de l’antenne bordelaise. Accès payant



