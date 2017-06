La Lettre Pro de la Radio en podcast #119

Chaque vendredi, les lecteurs de La Lettre Pro de la Radio peuvent télécharger gratuitement le podcast de La Lettre Pro, version radio. Un condensé de l'actualité de la semaine traitée ici ou dans le magazine.

Au sommaire cette semaine, l'équipe de Toulouse FM qui s'installe chez "la famille la plus cool de Toulouse" pour une soirée piscine et barbecue, la première édition du Totem Music Live un concert organisé par Totem, une nouvelle offre de services avec Maxi L'Air, les flux radio les plus puissants du mois de mai avec le classement mensuel de l'ACPM. Enfin, l'A2PRL prépare la couverture de la prochaine édition du Tour de France.