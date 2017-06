La Lettre Pro de la Radio en podcast #120

Chaque vendredi, les lecteurs de La Lettre Pro de la Radio peuvent télécharger gratuitement le podcast de La Lettre Pro, version radio. Un condensé de l'actualité de la semaine traitée ici ou dans le magazine.

Au sommaire cette semaine, le changement de nom de la radio Ado qui est devenue Swigg, Fréquence Plus qui passe en mode été avec une programmation spécifique, un nouveau record d'audience numérique pour Sébastien Cauet qui apparaît comme l'animateur le plus populaire sur les réseaux sociaux, un nouveau Grand Live organisé par Contact FM et l'équipe A2PRL qui promet d'assurer un programme continu tout au long de cet été.