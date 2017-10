L'Assemblée générale du WorldDAB à suivre en direct

L'organisation internationale WorldDAB a donc choisi Paris pour y tenir sa prochaine Assemblée générale. À l'heure où le CSA a décidé de mettre un coup d'accélérateur sur le déploiement de cette nouvelle technologie, le choix du WorldDAB est loin d'être anecdotique. Deux journées, les 7 et 8 novembre, seront donc consacrées à la Radio Numérique Terrestre. Plusieurs décideurs de haut niveau des gouvernements, des organismes de réglementation, des acteurs l'industrie automobile, des fabricants et des fournisseurs de cette technologie présenteront les derniers développements du DAB, partageront de nouvelles analyses sur la rentabilité et discuteront de l'avenir de la radio numérique.