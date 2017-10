Guillaume Pley : "Mon émission, c’est la vraie vie !" LIBRE ANTENNE



LLP - Peut-on un peu revenir sur votre parcours ?

GP - J’ai suivi des cours de radio à Montpellier avec le Studio M avant de commencer à faire quelques piges, notamment à Skyrock Perpignan. J’avais envie de faire un morning. Alors, j’ai décidé avec mon équipe d’envoyer à quelque 200 radios locales des montages de nos émissions. Une nous a répondu, Happy FM à Reims. J’ai fait un remplacement de trois mois là-bas. Et tout a démarré.



LLPR - Et comment s’est déroulée votre arrivée à NRJ ?

GP - J’ai eu la chance de rejoindre tout d’abord NRJ Belgique, puis de passer quelques mois à Fun Radio. J’ai décidé alors de m’installer à Paris, de créer ma société. Cela fait maintenant six ans et demi que je suis à NRJ. J’en suis très heureux, car c’est une chance d’avoir la confiance de ses patrons.



LLPR - C’est donc là qu’est née la libre antenne…

GP - Je peux en parler pendant des heures ! Avec la libre antenne, rien n’est artificiel. Quand je lance un sujet avec un auditeur, il n’y a pas de mensonges, je sais que c’est un moment de vie. Un vrai moment de partage. La libre antenne, c’est la vraie vie, sur un média national qui plus est.

