Gilbert Brisbois, le roi de l’after VOIX



La vie est parfois bien faite. Ou le destin, c’est selon. Strasbourgeois immigré non loin de Grenoble, Gilbert Brisbois entame des études à l’ESC Chambéry tout en participant à un stage d’un an au sein du club de handball local. "Je m’occupais de la communication et des partenaires, car le club n’était pas encore aussi structuré que maintenant", présente celui qui échange régulièrement avec Alain Poncet, le président de la formation savoyarde, par ailleurs patron de… plusieurs radios ! "J’ai toujours voulu devenir journaliste. Comme on partageait les bureaux avec les antennes du président, je passais mes heures perdues à écouter et discuter avec les journalistes. Je me suis donc raccroché aux branches." Et le virus arriva. Dès 1999, après plusieurs piges à droite et à gauche – comme à Radio Nostalgie à Grenoble – Brisbois commence à pointer le bout de son nez à RMC. Jusqu’en 2000 où une idée lui passe par la tête. "Les Jeux olympiques de Sidney approchaient et j’avais remarqué qu’en Australie, il n’y avait pas de journaliste français. Je suis donc monté à Paris et j’ai tapé à la porte de plusieurs rédactions. J’ai eu pas mal de oui et je me suis lancé." Persévérant, le jeune Gilbert Brisbois va donc voir sa carrière s’envoler. Jusqu’aux sommets. Accès payant



