France Culture : un rentrée et des progressions

Avec 2,2% d’audience cumulée en semaine, soit 1 187 000 million d’auditeurs quotidiens en semaine, France Culture séduit 71 000 nouveaux auditeurs de plus en un an. Sa durée d’écoute est de 102 minutes, elle a progressé de 15 minutes en un an. En week-end, la radio marque une progression de 0.2 point (vs sept-oct 2016) soit 2.0% d’audience cumulée Ces chiffres d’audience sont confortés par deux records en octobre 2017 : record de podcasts avec près de 20 millions (+ 33 % par rapport à l’année dernière) et record de fréquentation du site de France Culture avec 7.4 millions de visites (site et application).

Il compte 41 % de visites de plus sur un an. Facekook atteint plus de 1.350 million de fans et Twitter 521 200 followers.

"Cette rentrée 2017, portée par de nouvelles voix et de nouvelles émissions, a séduit plus de 71 000 nouveaux auditeurs. Nous avons renforcé notre offre éditoriale par des innovations numériques comme le premier podcast natif : "Superfail." France Culture poursuit, avec son esprit d’ouverture et sa créativité, sa progression et sa conquête de nouveaux auditeurs" a analysé ce matin, Sandrine Treiner, directrice de France Culture.