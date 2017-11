France Bleu sur la bonne vague

Les journaux de 8h, 8h30, 9h se situent au-dessus du million. Le réseau local de Radio France signe son pic à 8h en rassemblant 1 238 000 auditeurs (+ 176 000 auditeurs en un an). Près de 1.2 million d’auditeurs suivent en moyenne pour Les Chevaliers du Fiel. La quotidienne "La Vie en bleu" (de 09h à 11h depuis la rentrée) signe un beau démarrage avec 1 673 000 auditeurs quotidiens en moyenne (soit 106 000 auditeurs supplémentaires sur un an et sur ce créneau). Entre 11h et midi, la radio enregistre la meilleure vague historique avec 1 079 000 auditeurs (+ 127 000 en un an).