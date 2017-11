Audiences : Europe 1 en panne

Dans nos nouvelles sociétés modernes, on aime que ça aille vite. Très vite. Pas de place pour les moteurs qui pétaradent, les pistons qui toussent. C'est parti mon Kiki...

Vous connaissez le principe du paquebot ? On en a déjà parlé. Lorsque vous arrivez au port, pas question de couper les moteurs au bord de la jetée pour s’arrêter... À l’inverse, il faudra au mécanicien bien des kilomètres pour trouver sa vitesse de croisière. Alors, franchement, faut pas être sorti de Saint-Cyr ou de la cuisse de Jupiter pour comprendre qu’une baisse d’audience, on ne l’enraye pas en appuyant sur un bouton. Et qu’une hausse de l’audience, on ne l’active pas simplement et rapidement en appuyant sur un autre bouton. Seules sont nécessaires certaines valeurs que l'on a tendance à oublier : la patience, l'abnégation, le travail, la passion... et, bien sûr, quelques bons coups de pieds aux fesses.

Ce n’est pas parce qu’Europe 1 a refondu sa grille qu’elle gagnera des points en... 60 jours… Le bilan, il faudra le faire en juin prochain. Et pour retrouver les 455 000 auditeurs perdus, il faudra bien plus que du carburant…