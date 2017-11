17 000 nouveaux auditeurs pour MFM Radio

Satisfaction de la station pour "Le Grand Réveil", la matinale animée Alexandre Devoise et Tiffanie entre 6h et 9h, qui enregistre une progression sur 1 saison de 6% Forte hausse également pour la nouvelle émission "Bienvenue chez vous" entre 14h et 16h du lundi au vendredi qui enregistre une augmentation de 15% d'audience

MFM Radio rappelle qu’elle est "la seule radio nationale à défendre la chanson française en diffusant 100% de chansons françaises. Un programme unique pour un réseau". MFM Radio diffuse ses programmes sur 100 fréquences en France.