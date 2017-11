14 662 000 auditeurs pour les stations de Radio France

Avec 7.1% d’A.C. (+ 0.1 pt) et 109 000 auditeurs supplémentaires en un an, notamment en matinale et matinée, France Bleu enregistre une progression. Les auditeurs sont plus assidus, avec une durée d’écoute de 128 min, soit 5 min de plus qu’il y a un an. L’offre numérique poursuit également sa progression avec plus de 5,4 millions de visiteurs uniques en septembre (+ 27 % sur un an).

franceinfo réalise sa meilleure rentrée depuis 5 ans et réunit chaque jour 4 614 000 auditeurs. Avec 363 000 auditeurs gagnés en un an, elle atteint 8.5 % d’A.C., soit une hausse de + 0.6 pt en un an. L’ensemble des tranches est en progression, notamment "Le 7h/9h" de Bruce Toussaint.