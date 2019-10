towerCast, nouveau partenaire du WorldDAB

towerCast est engagé dans le déploiement du DAB+ en France depuis 2016 pour des diffusions locales et régionales. Elle diffuse actuellement l’ensemble des radios de Radio France depuis l’Est parisien, mais également 26 des 39 radios à Lyon et Villefranche, et depuis peu 20 radios sur Macon et Bourg-en-Bresse. Les villes de Rouen et Le Havre suivront d’ici fin 2019.

towerCast est un opérateur proposant une offre complète de diffusion FM, TNT et DAB+ (avec un parc de plus de 850 sites opérés) sur l'ensemble du territoire et couvre plus de 85% de la population française en FM et 60% des Français reçoivent au moins une diffusion TNT opérée.