Dans une étude réalisée par Havas Paris et l’Institut CSA, 90% des personnes interrogées trouvent qu’il y a de vraies différences entre le podcast natif et la radio. Pour eux, le podcast répond à plusieurs attentes : il permet d’éveiller la curiosité (92%) mais aussi de s’informer (89%). Enfin, le podcast présente également l’originalité et la liberté de ton pour 86%.