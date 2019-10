89.1

Selon Médiamétrie, la quasi-totalité des Français possèdent un support permettant d’écouter la radio, ils en ont même plusieurs : 10.3 en moyenne par foyer. Et 9 Français sur 10 écoutent la radio au cours d’un mois, essentiellement en direct (89.1%) - qui fait la force de la radio -, et aussi de plus en plus en différé (19.5%).