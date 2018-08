85

Plus de 8 personnes sur 10 consultent au moins un média le matin entre 6h et 9h, du lundi au vendredi. La radio est le média le plus populaire avec plus de la moitié (52%) des individus qui écoutent au moins une station. 85% des auditeurs emploient des supports traditionnels pour écouter la radio le matin : poste de radio, autoradio ou radio réveil.