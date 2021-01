83

FIP, qui fête ses 50 ans ce 5 janvier 2021, se revendique comme la radio la plus éclectique avec "83% de titres diffusés nulle part ailleurs". Cela représente plus de 17 000 artistes et plus de 35 000 titres différents diffusés par an. Chaque jour, la station de Radio France est écoutée par 677 000 auditeurs...