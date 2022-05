83.7 54% (43% pour les hommes). Les indépendants du podcast sont jeunes : chez les hommes, 66.0% ont entre 26 et 39 ans. Les podcasteuses sont encore plus jeunes : elles sont 83.7% dans cette classe d'âge. Sur Acast , les indépendants du podcast sont d'abord des indépendantes : les femmes représententpour les hommes). Les indépendants du podcast sont jeunes : chez les hommes,ont entre 26 et 39 ans. Les podcasteuses sont encore plus jeunes : elles sontdans cette classe d'âge.

Retour à la liste des brèves