C'est le nombre de Français qui connaissent au moins un assistant vocal, selon une étude sur les assistants vocaux de MyMedia.group, publiée par nos confrères d' OffreMedia . On apprend que 61% l'utilisent plus ou moins occasionnellement et 19% se déclarent utilisateurs réguliers l'usage des assistants vocaux. Le premier support pour l’usage des assistants vocaux est le smartphone, en particulier pour les 18-34 ans (60% de pénétration). Les enceintes connectées ne sont citées que par 13% des interrogés.