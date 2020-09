76

76.0% des 13 ans et + écoutent la radio chaque jour de la semaine et 73.7% à Nancy (3,5 millions d’individus dont 176 000 à Nancy). La DEA est de 2h52 par jour et par auditeur. Dans le Grand Est, 75.6% du volume d'écoute est réalisé dans la voiture et 14.0% du volume d’écoute total est consommé sur les supports digitaux...