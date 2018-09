74.9

C'est le volume d'audience cumulée (en baisse d'un demi-point sur an) enregistré par Médiamétrie durant la période estivale pour une moyenne de 2h47 de DEA. Les Généralistes enregistrent 34.9 d'audience cumulée pour 39.9 de PDA et 2h23 de DEA en juillet et août.