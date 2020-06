"Nous avons perdu sur le mois de mars -15% de CA, pour le mois d'avril -65% et pour le mois de mai -70%. Pour le reste de l'année, il est difficile de se prononcer car tout dépendra de l'évolution sanitaire et des décisions prises par le gouvernement" a indiqué, à La Tribune , François-Xavier Delacoux, directeur général et co-gérant de la radio RTS.