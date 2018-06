6

En Belgique, le décret sur les services de médias audiovisuels a été définitivement validé. Il impose désormais une présence plus importante d'artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur les ondes. Les quotas de diffusion passent de 4.5% à 6% du temps d'antenne. De plus, les 3/4 de ces diffusions d'artistes locaux devront intervenir entre 06h et 22 heures.