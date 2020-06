69

69% des Canadiens ont écouté la radio AM / FM au cours de la semaine écoulée. Ils sont seulement 14% à l'avoir écoutée en ligne durant la même période selon l'étude The Infinite Dial 2020 Canada. 57% utilisent la radio, le plus souvent, comme source audio principales dans la voiture et seulement 4% choisissent d'écouter des podcasts dans l'habitacle...