69.7

Cette été, la radio a enregistré une audience cumulée de 69.7% contre 70.4%, il y un an (-130 000 auditeurs). La DEA a gagné 3 min passant de 2h37 à 2h40 selon Médiamétrie. France Inter et RTL, ex aequo, enregistrent la PDA la plus élevée du classement : 11.3%.