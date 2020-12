67

Plus de 3 Français sur 4 possèdent un smartphone. Et, chaque jour, selon la mesure d’Audience Internet Global effectuée par Médiamétrie/NetRatings, plus d’un internaute sur trois (38.5%) se connecte à internet exclusivement depuis son mobile. En septembre 2020, les Français ont passé 2h17 quotidiennes sur internet, dont 67% sur leur mobile.