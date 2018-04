656

En 20017, le chiffre d’affaires de Radio France s’établit à 656 M€, en progression de 0.5% par rapport à 2016 (652.8M€). Le résultat net fait apparaître un déficit de 4.8 M€, meilleur que celui prévu dans le COM (-6.5 M€) et que celui de l’année 2016 (-10.6 M€). La réduction du déficit résulte d’une gestion rigoureuse des charges et d’une amélioration des recettes commerciales de l’entreprise.