Selon Médiamétrie, les auditeurs écoutent davantage la radio le matin (entre 7h et 9h). La radio est d’ailleurs le premier média consulté en semaine le matin entre 6h et 9h (52%). Elle se positionne devant l’internet (45%), la télévision (26%) et la presse papier (18%). Cette tendance s’explique en partie par l’écoute importante de la radio en voiture (74.7%) et à la maison (60.5%),