Après Paris, Marseille, Nice et les Hauts-de-France, le DAB+ est désormais disponible en Auvergne-Rhône-Alpes et en Alsace. Ainsi, 46 stations ont démarré ce jour ou démarreront très prochainement à Lyon et dans sa région. Ajoutons 43 stations qui ont démarré aujourd'hui ou démarreront très prochainement leurs programmes en Alsace.