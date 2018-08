44

France Bleu s'appuie sur un réseau de 44 stations locales et produit 370 000 heures de programmes par an dont 10 à 12h de programmes locaux chaque jour. Le réseau s'enorgueillit de signer chaque saison plus de 4 000 partenariats. 220 titres sont diffusés chaque jour dont 60% de nouveautés. France Bleu emploie 1 5000 collaborateurs