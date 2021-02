42

Selon le Bureau de la Radio, le nouveau Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) 2020-2022 de Radio France, en cours de finalisation,

supprimerait totalement le plafond annuel de recettes commerciales fixé à 42 M€. Les radios privées demandent la suppression de la publicité sur les antennes de Radio France afin de préserver "la diversité et le pluralisme du paysage radiophonique".