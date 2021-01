42 42 millions d'euros de publicité sur les antennes a été enlevé dans le Contrat d'objectifs et de moyens (COM) qui définit la relation économique entre la Maison ronde et sa tutelle pour trois ans entre 2020 et 2022 selon Le plafond des recettes publicitaires de Radio France,millions d'euros de publicité sur les antennes a été enlevé dans le Contrat d'objectifs et de moyens (COM) qui définit la relation économique entre la Maison ronde et sa tutelle pour trois ans entre 2020 et 2022 selon Les Échos

