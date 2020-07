39.4

Au quotidien, les Français utilisent avant tout leur téléphone mobile pour communiquer : 39.4% pour échanger par SMS et 38.5% pour avoir une conversation téléphonique. Vient ensuite la consultation d’internet :29.7% le font chaque jour sur leur mobile, et 55% des 15-24 ans ! 9.2% écoutent de la musique, et 28,4% des 15-24 ans selon Médiamétrie.