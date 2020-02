38.9

En décembre 2019, au global, 38.9 millions d’internautes ont visité les sites et applications de recettes et de restaurants, soit 62% des Français. C’est 3,2 millions de plus qu’il y a un an selon Médiamétrie. Chaque jour, ce sont 5.7 millions de Français qui visitent ces marques liées à la cuisine et à la restauration depuis leur mobile, soit 9.1% de la population.