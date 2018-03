35

Selon Médiamétrie, rapporté à l’ensemble de la population française de 2 ans et plus, le temps passé par jour et par personne est en moyenne de 33 minutes sur ordinateur et 35 minutes sur mobile. En décembre dernier, 51.9 millions d’individus se sont connectés au moins une fois à Internet en décembre 2017, soit 82,8 % de la population française.