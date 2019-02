3.7

L’écoute en différé de la radio rassemble près de 2 millions d’individus par jour, ce qui représente 3.7% de la population et cela pour une durée d’écoute moyenne par jour et par auditeur de 1h 01min (Médiamétrie, Global Radio – Vague septembre-octobre 2018). L’écoute quotidienne de la radio s’effectue de plus en plus en ligne et sur les terminaux connectés.