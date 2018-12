3.7

Selon Médiamétrie, chaque jour près de 2 millions d’individus, soit 3.7% de la population, écoutent la radio en replay (le replay radio comprend toutes les formes d’écoute de la radio en différé), pour une durée de 1h01 en moyenne par jour et par auditeur. L’ordinateur est le support digital sur lequel on écoute la radio le plus longtemps (2h48 en moyenne par jour et par auditeur).